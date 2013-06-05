متسللون يخترقون حسابات بريد إلكتروني لموظفين بمكتب أردوغان

كتب : رويترز الأربعاء 05-06-2013 14:22

قال متسللون، اليوم، إنهم هاجموا أنظمة الحكومة التركية، وحصلوا على تفاصيل سرية عن موظفين في مكتب رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، تضامنا مع احتجاجات ضد الحكومة بدأت منذ أيام.

وأكد مصدر في مكتب أردوغان أن حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بموظفين اخترقت، موضحا أنه تم فصل المتأثرين بهذا الاختراق عن الشبكة.

وأضاف النشطاء، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "أنونيموس تركيا"، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنهم لم ينشروا أرقاما هاتفية ولن ينشروا إلا كلمات السر المرتبطة بحسابات لا توجد بها معلومات سرية.