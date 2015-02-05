تحرير 7 آلاف محضر سرقة تيار كهربائي خلال شهر بأسيوط

تمكنت شرطة الكهرباء بمحافظة أسيوط من تحرير7 ألاف قضية سرقة تيار كهربائي بإجمالي 4 مليون جنيه خلال شهر وذلك خلال عدة حملات على عدد من المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة فضلاً عن منازل ومزارع ومصانع بمراكز المحافظة.

وقال العقيد أشرف البدري رئيس مباحث قسم شرطة كهرباء أسيوط، إنه تم شن عدد من الحملات على (مستشفيات ، ومنازل ، ومزارع دواجن ، ومصانع ، وغيرها ) بمراكز المحافظة خلال الشهر الماضي، موضحاً أنه تم تحرير المحاضر لسارقي التيار الكهربائي وتحصيل تلك الغرامات عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع رئيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطي ومشاركة لجان فنية وبناءاً على تعليمات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وقطاع الكهرباء بأسيوط.

وأكد البدري على استمرار ومواصلة الحملات المختلفة بكافة مراكز المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة ومحاسبة المتعدين على التيار الكهربائي، موضحا أن التوصيل العشوائي وسرقة التيار من بعض أصحاب المحلات والوحدات السكنية والمصانع والمزارع سبب أساسي في زيادة الأحمال على المحولات الكهربائية وما يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال.

وأشار “البدري” إلى إهتمام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بالسعي نحو القضاء على تلك الظاهرة والتصدي بقوة لكل من تسول له نفسه سرقة التيار الكهربائي، مؤكداً على إهتمام الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على الحفاظ على التيار الكهربائي وزيادة القدرة الاستيعابية المنتجة من محطات الكهرباء لتجنب الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف.