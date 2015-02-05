كلورة المحطات الارتوازية بمياه سوهاج لترشيد استهلاك الكهرباء

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج منظومة لكلورة الآبار الارتوازية عن طريق الحقن المباشر بالبئر بضغط شبكات المياه، وذلك لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل النفقات صرح بذلك المهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن منظومة كلورة المحطات الارتوازية لا تعتمد على طلمبات تعزيز الكلور مما يوفر أكثر من 100 كيلو وات يوميا من استهلاك الكهرباء للمحطة الواحدة بإجمالي 40 الف كيلو وات في العام الواحد لكل محطة ارتوازية وكذلك توفير قطع غيار طلمبات تعزيز الكلور ولوحات التشغيل والكابلات وقطع غيار هذه الوحدات والتي تقدر بأكثر من 25 الف جنيه لكل محطة، بالإضافة إلى المحافظة على سلامة وحدة حقن الكلور من زيادة الضغوط.

وأشار رئيس شركة المياه، انه تم تنفيذ تلك المنظومة بمحطة مياه تونس الارتوازية والآبار الارتوازية بمحطة سوهاج غرب ومحطة بلصفورة الارتوازية.