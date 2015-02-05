حبس موظف بالتعليم لاختلاسه 160ألف جنيه بأسيوط

قررت نيابة جنوب أسيوط، حبس المتهم “نشأت ‘ع،م ” موظف بادارة الغنايم التعليمية، 15 يوما علي ذمة التحقيق، وذلك لإتهامه بإختلاس “160,368,25 ألف جنيه من متحصلات الرسوم المدرسية الخاصة بالأنشطة المدرسية لمدارس الإدارة.

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن اسيوط، إخطارا من اللواء خالد شلبى يفيد ورود معلومات من الجهاز المركزى للمحاسبات أكدتها تحريات إدارة مباحث الأموال العامة مفادها قيام عمر محمد بدران مسئول الأنشطة بإدارة الغنايم التعليمية بإختلاس المبالغ المالية الخاصة بالأنشطة التعليمية بالمدارس لنفسه وعدم توريدها للبنك والبالغ قيمتها 160,368,25 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضباط إدارة الأموال العامة بالتنسيق ومباحث الغنايم فى إلقاء القبض عليه، وبمواجهته إعترف بالواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 15 يوما.