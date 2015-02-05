حمادة صدقي لـFilGoal.com: أدرس الاستقالة.. اتحاد الكرة ينتقم

وصلت الأمور لحد التفكير في الاستقالة، وذلك بسبب حالة الغضب التي انتابت حمادة صدقي المدير الفني لفريق لوادي دجلة.

صدقي يهاجم التحكيم في تصريحاته لـFilGoal.com، ويرى أن اتحاد الكرة يحاول الانتقام من وادي دجلة.

وجاءت تصريحات مدرب سموحة السابق بعد خسارة فريقه وادي دجلة أمام بتروجيت في الدوري المصري.

وقال صدقي لـFilGoal.com: "أدرس الاستقالة، فما يحدث بات لا يمكن التعايش معه أبدا".

وتابع "اتحاد الكرة يرغب في الانتقام من شخص رئيس نادي وادي دجلة، والفريق وأنا ندفع الثمن".

وأردف "الحكم كان يستهدفني.. فحين طالبنا بركلة جزاء، قام كل أعضاء الجهاز الفني للاعتراض".

وسرد "جاء الحكم ناحيتي وطردني، قلت له، هل أنا فعلت أي شيء أو حتى بدأت في فعل شيء.. فلم يجب".

وأتم "أتمنى الآن السفر خارج مصر، لأن التعايش مع مثل هذا التحكيم لا يمكن أبدا".