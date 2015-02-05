«محامين شمال القاهرة» تدين مقتل الكساسبة حرقاً علي يد داعش

أدانت نقابة محامين شمال القاهرة مقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً على يد عصابات داعش الإرهابي.

وقال هشام عيسى، أمين الصندوق بالنقابة، إن الإرهاب الأسود، الذي تمثله هذه العصابات باسم الدين الإسلامي، يقتضي من جميع الدول العربية أن توحد جهودها وأن تسخر كل إمكانياتها المادية والفنية والبشرية والمعلوماتية في مواجهته.

وأضاف أنه يقتضي أن تضطلع القيادات الدينية الإسلامية بمسئوليتها في نشر مفاهيم الإسلام السمحاء، وبيان فساد الأفكار التكفيرية التي تمثل المرجعية الفكرية لهذه الجماعات، وتجديد الخطاب الديني في المعاهد والمساجد وفي جميع وسائل التواصل الإجتماعي، مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي يوم مضى بتوحيد جهوده.