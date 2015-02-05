خيال وأكشن ودراما جديد الصالات العربية

مقامر يواجه ديونه وشابة تتحوّل الى ملكة كوكب آخر وصفقة بيع أرض تهدد مصير رجل وعائلته، هذه هي مواضيع الأفلام الثلاثة التي بدأ عرضها في الصالات العربية وإليكم لمحة عنها.

The Gambler

نسخة جديدة لفيلم أنتج عام 1974 أدّى دور البطولة فيه آنذاك James Caan. في النسخة الجديدة تغيّرت أسماء الشخصيات فـ Axel Freed أصبح Jim Bennett شخصية يؤديها الممثل Mark Whalberg وتتمحور حول رجل يعيش حياة مزدوجة، فهو في النهار أستاذ أدب إنكليزي وفي الليل مقامر يصرف ماله بشكل عشوائي في الكازينو مما أوقعه تحت ديون تخطت الـ 260 ألف دولار. فما هي الطريقة التي سيتخذها هذا الأخير لتسديد ديونه؟ The Gambler فيلم جيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

Jupiter Ascending

بعد أن قدم لنا الأخوان Andy و Larry Wachowski سلسلة أفلام The Matrix، لم يتمكّن هذا الثنائي من العودة إلى الأضواء بالرغم من إطلاقهما فيلمي Speed Racer عام 2008 و Cloud Atlas عام 2012 حيث تزامن إطلاق الفيلم المذكور بتحوّل Larry الى Lana !!! Jupiter Ascending هو عنوان فيلم الأخوين Wachowski الجديد والذي بلغت كلفة إنتاجه 175 مليون دولار ويشارك في بطولته Eddie Redmayne و Channing Tatum و Mila Kunis والذي يجمع بين الخيال والمغامرات والأكشن. أما القصة فتدور حول الشابة Jupiter Jones التي هي نسخة عن ملكة في كوكب آخر. Jupiter Ascending يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان.

A Most Violent Year

فيلم للسيناريست والمخرج J.C. Chandor يمكن اعتباره أحد أجمل الأفلام التي تم إنتاجها عام 2014، وهو من بطولة Oscar Isaac و Jessica Chastain التي تؤدي دوراً ملفتاً فيه. تجري أحداثه عام 1981 حيث يوقّع Abel Morales عقداً لصفقة شراء أرض ليوسّع أسطوله بتوزيع المحروقات في مدينة نيويورك ولكن مجموعة من الأحداث تهدد عمله وعائلته وحتى خسارته الأرض التي حلم بها منذ زمن. فهل سينجح في مواجهة الأشخاص الذين قرروا تحطيمه؟ A Most Violent Year فيلم جيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.