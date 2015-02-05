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وكيل الصحة بالإسكندرية يجتمع مع مديري المستشفيات استعدادًا لاستقبال مرشحين البرلمان

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وكيل الصحة بالإسكندرية يجتمع مع مديري المستشفيات استعدادًا لاستقبال مرشحين البرلمان وكيل الصحة بالإسكندرية يجتمع مع مديري المستشفيات استعدادًا لاستقبال مرشحين البرلمان

صورة أرشيفية

اجتمع الدكتور أيمن عبد المنعم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس، بإدارة اللجان الطبية ومديري مستشفى القبارى وشرق المدينة واستشاريين المعامل والشئون المالية والادارية، لتجهيز المستشفيات لاستقبال مرشحى البرلمان لتوقيع الكشف الطبى عليه.

وقال وكيل وزارة الصحة، أن المستشفيات بدأت فى توقيع الكشف الطبى بعد أن قام المرشحين بدفع رسوم الكشف من الساعة التاسعة صباحًا، وسوف ينتهي الكشف الساعة 2 بعد الظهر وذلك يوميًا إلى يوم 17 فبراير من الشهر الجارى أو أن تاتى تعليمات جديدة ويتم الكشف بمستشفى شرق المدينة والقبارى.

وأضاف عبد المنعم،”قمنا بتجهيز مستشفى رأس التين والعامرية لتخفيف الضغط عن مستشفى القبارى وشرق المدينة فى حالة زيادة الأعداد”.

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