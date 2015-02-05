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إسرائيل تسمح بإدخال 500 شاحنة بضائع لغزة

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إسرائيل تسمح بإدخال 500 شاحنة بضائع لغزة إسرائيل تسمح بإدخال 500 شاحنة بضائع لغزة

معبر كرم أبو سالم

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السماح بادخال 500 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات لقطاع غزة من خلال معبر كرم ابو سالم التجاري جنوب شرق القطاع.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع للقطاع في تصريح صحفي ان الشاحنات المقرر ادخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات .

وأوضح فتوح أنه سيتم السماح بادخال 150 شاحنة محملة بالحصمة (الزلط) الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية،بالاضافة الى ضخ كميات من المحروقات.

ويعتبر معبر “كرم أبو سالم” المنفذ التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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