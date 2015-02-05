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مصدر حكومي أردني: الدولة تفكر بتوجيه ضربة سريعة لداعش انتقاما لدماء الكساسبة

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مصدر حكومي أردني: الدولة تفكر بتوجيه ضربة سريعة لداعش انتقاما لدماء الكساسبة مصدر حكومي أردني: الدولة تفكر بتوجيه ضربة سريعة لداعش انتقاما لدماء الكساسبة


> أفاد مصدر حكومي أردني بارز بأن الدولة تفكر بتوجيه ضربة سريعة لتنظيم (داعش) انتقاما لدماء الشهيد الطيار معاذ الكساسبة، ومن ثم إيجاد استراتيجيات جديدة داخل الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لتفكيك هذا التنظيم وإنهاء وجوده في أقرب فترة ممكنة.

وقال المصدر – في تصريح لصحيفة (العرب اليوم) الأردنية نشرته اليوم الخميس: “إن فكرة الدخول في اشتباك محدد مع داعش موضوع على طاولة إتخاذ القرار التي يناقشها الملك عبدالله الثاني وكبار المسئولين الأمنيين في الأردن، ردا على إعدام الطيار الكساسبة حرقا من قبل العصابات الإرهابية”.

وكان تنظيم (داعش) الإرهابي قد أعلن في تسجيل مصور بثه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) مساء أمس الأول الثلاثاء، إعدام الطيار معاذ الكساسبة حرقا داخل قفص حديد، محاطا بعدد كبير من مقاتليه لتعلن الأردنية بعد ذلك أن داعش أعدم الطيار في الثالث من يناير الماضي، وتوعدت برد مزلزل وحازم بحجم دماء الكساسبة ومصيبة الأردنيين.

 

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