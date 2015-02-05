الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس شتوى مائل للحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا ” الجمعة ” حدوث ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود مصر طقس شتوى مائل للحرارة بالنسبة لهذا التوقيت من العام على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب البلاد نهارا فى أول الليل شديد البروده فى أخره ، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط غربا وتؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية وأما عن حالة البحر الاحمر فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر الى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 10 29

> الإسكندرية 12 27

> مطروح 12 27

> بورسعيد 14 25

> دمياط 10 25

> بلطيم 10 25

> الإسماعيلية 10 29

> السويس 9 29

> العريش 9 28

> نخل 4 28

> طابا 8 30

> الطور 12 28

> مرسى علم 14 30

> الغردقة 14 31

> شرم الشيخ 17 30

> رفح 10 27

> كاترين 8 25

> سيوة 8 30

> المنيا 8 30

> الفيوم 10 29

> رأس سدر 12 30

> أبوسمبل 12 32

> وسط الدلتا 9 28

> أسيوط 8 30

> سوهاج 9 30

> الأقصر 9 31

> أسوان 13 32

> شلاتين 15 29

> حلايب 17 28

> الوادى الجديد 8 31

> قنا 9 31

> نويبع 15 30

> السلوم 10 27