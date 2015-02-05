إخلاء سبيل 15 متهمًا بكفالة مالية 2000 جنيه بتهمة التنقيب عن الآثار بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر بإخلاء سبيل 15 متهمًا، بينهم 3 سيدات،بكفالة مالية قدرها الفين جنيه عن كل متهم ، على خلفية ضبطهم أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمدينة نصر، وبحوزتهم كمية كبيرة من التماثيل الأثرية.

والمتهمون هم رمضان محمود على، وعلى عصام على، ووليد محيى الدين محمد، وعماد حسين صبيح، ومحمود مصطفى محمد، وسارة محمد عبد الرازق، ورانيا صلاح محمد، وآية السيد رمضان، وعلى يسرى محمد، وياسر حسين محمد، وحمادة حسان حميدة، وعربى محمد سيد، وهشام عبد الجواد محمود، ومحمود عبد الجواد محمود، ومحمود شعبان على.

البداية عندما وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر تفيد قيام تشكيل عصابى بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 15 متهمًا أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، حيث ضبط بحوزتهم كرتونتان بداخلهما كمية كبيرة من التماثيل صغيرة الحجم التي يشتبه في أثريتها، ومبلغ مالى 20 ألف جنيه، ودفتر إيصالات أمانة، وجهاز لاب توب، وتمثال أثرى بطول متر.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 68 لسنة 2015 جنح ثان مدينة نصر، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.