مدينة السادات تستأنف حملة إزالة التعديات علي ٥٦ ألف فدان بعد توقف 4 أيام

استأنف جهاز مدينة السادات بالتعاون مع قوات من الجيش والشرطة، عملية إزالة التعديات، من ٥٦ ألف فدان بالمدينة، تم الاعتداء عليها عقب ثورة ٢٥ يناير، وذلك بعد أن توقفت الحملة لمدة ٤ أيام لإجراء المزيد من الدراسات الأمنية.

وقال المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن، إن الحملة أزالت يوم الأحد الماضي تعديات نحو ١٢ ألف فدان، وستبدأ إزالة التعديات علي ٤٤ ألف فدان متبقية، علي عدة أيام.

وأكد فهمي أن المعتدين ليس لهم أي حق قانوني في الأرض، موضحًا أن هناك مخطط استراتيجي للمدينة بالكامل سيبدأ تنفيذه عقب إزالة هذه التعديات.