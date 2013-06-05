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نيابة الشرقية تباشر التحقيق في محاولة قتل مدير شركة ناشيونال جاس السابق

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نيابة الشرقية تباشر التحقيق في محاولة قتل مدير شركة ناشيونال جاس السابق نيابة الشرقية تباشر التحقيق في محاولة قتل مدير شركة ناشيونال جاس السابق

تباشر نيابة مركز بلبيس برئاسة المستشار محمد العوضي بالشرقية اتهام مدير شركة ناشيونال جاس السابق لقيادات الشركة بمحاولة قتلة ذلك اثر قيام 5 أشخاص باعتراض طريقة و التعدي علية بالضرب و توجيه له عدة طعنات و تم نقلة لمستشفي بلبيس العام متهما مجلس إدارة الشركة بتدبر الحادث

تلقي اللواء محمد كمال مدير امن الشرقية إخطارا بوصول المجني علية ” غريب –م-ص “سن 37 فني توصيل شبكات غاز طبيعي ومدير شركه ناشيونال غاز سابقا للغاز الطبيعي و اتهم المجني علية في التحقيقات التي باشرها الرائد عمرو سويلم رئيس مباحث المركز بقيام المدعو / محمد قمحاوي بدر مدير الشركة وعدد ( 4 ) أشخاص آخرين حال تواجدهم داخل سيارة نصف نقل تابعه للشركة المشار إليها .. بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بعدد (5 ) جروح قطعيه بالفخذ الأيمن وجرح ردي بفروه الرأس من الناحية اليسري وعلل ذلك لوجود خلافات سابقه بينه وبين قيادات الشركة و هم عصام جنينه و شقيقة رضا جنينه محمد قمحاوي بصفتهم قائمين علي إدارة الشركة خلال فتره عمله السابقة وقيامه بتقديم مستندات تدين الشركة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18254 جنح المركز لسنة 2013 جاري العرض علي النيابة العامة

 

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