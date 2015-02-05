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الفضالي: أوشكنا على الانتهاء من اختيار المرشحين للبرلمان في كافة الدوائر

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الفضالي: أوشكنا على الانتهاء من اختيار المرشحين للبرلمان في كافة الدوائر الفضالي: أوشكنا على الانتهاء من اختيار المرشحين للبرلمان في كافة الدوائر

يواصل المجلس الرئاسي لتيار الاستقلال برئاسة المستشار احمد الفضالى لقاءاته بالمرشحين المرتقبين لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. 

وقال المستشار أحمد الفضالي رئيس التيار، إن المجلس الرئاسى للتيار استقر على ما يقرب من 90% من أسماء المرشحين لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية فى كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أنه تم استبعاد عدد من الأشخاص اللذين تقدموا بطلب الى تيار الاستقلال لخوض الانتخابات من خلاله الا ان المجلس الرئاسي رفض ترشحهم وقام بأستبعادهم نظرا لعدم توافر الشروط والمعايير الانتخابية التى وضعها التيار لأختيار المرشحين والتى من أهمها حسن السمعة والقدرة على العطاء والتمتع بشعبية داخل دائرته.

وأكد الفضالي، أنه سيتم منح المرشحين الذى وقع الاختيار عليهم خطابات تفيد ترشحهم من خلال تيار الاستقلال لتقديمها الى اللجنة العليا للانتخابات.

وشدد الفضالي، على انه لا يزال يجرى التشاور مع كافة القوى السياسية من أجل توحيد الصف الوطنى فى مواجهة التنظيمات الإرهابية لمنعهم من التسلل إلى البرلمان.

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