خالد علي يطالب بفض الأحراز أمام المحكمة بقضية «أحداث الشورى»

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الشورى”.

وطالب المحامى خالد على، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين ، هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى بفض الاحراز التى قُدمت من جانب النيابة العامة خلال الجلسة الماضية بشكلٍ مفاجىء، وان يكون ذلك مقترناً بحضور اعضاء هيئة المحكمة كافةً.

وبرر عضو الدفاع طلبه بمعاودة فض الأحراز امام هيئة المحكمة ، نظراً لفضه مُسبقاً امام هيئة المحكمة الماضية التى تنحت عن نظر الدعوى برئاسة المستشار محمد على الفقى، مؤكداً انه من الضرورى الشروع فى فض الاحراز ، لبيان اذا ما كانت متطابقة، وكذلك للوقوف على مواصفات الأحراز من حيث حجم الظرف الذى اشتملها، وكذلك لونه والشمع الذى اغلق به الظرف، الى جانب العبارات والتوقيعات والأرقام المدونة على الظرف.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.