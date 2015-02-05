الكاتدرائية تستعد لمسابقة “الكاروز” بحضور البابا تواضروس

أكد القس بولس حليم -متحدث الكنيسة الأرثوذكسية- أنه يبدأ مساء اليوم فتح الباب للشباب الراغبين فى الإلتحاق بمسابقة “جوت تالنت” ،مؤكدا أنه تعلن نتائج المتأهلين للنهائي بعد أن تنتهى لجنة التحكيم من عملها غدا ، على أن يعرض الفائزون مواهبهم أمام قداسة البابا في كرنفال الكاروز والذى سيبدأ غدا.

لفت حليم إلى أنه تقام خلال يومى الإحتفال مؤتمر”مارمرقس والتراث الإيماني والكنسي” بمسرح الأنبا رويس بحضور علماء من دول مختلفة.

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تستعد للإحتفالية الكبرى “مارمرقس كاروز الديار المصرية” والتى تبدأ غدا وتستمر حتى السبت المقبل يشارك فيها البابا تواضروس الثانى وعددا من الاساقفة والشخصيات وشعب الكنيسة.