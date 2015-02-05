بروتوكول تعاون بين الري والبترول لحفر 240 بئرًا بتكلفة 800 مليون جنيه

صرح الدكتور حسام مغازى -وزير الموارد المائية والري- بأن وزارة الرى بصدد تنفيذ أعمال حفر عدد 240 بئر جوفي بتكلفة 800 مليون جنيه، بالتنسيق والتعاون مع وزارة البترول، وذلك تنفيذآ لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في إطار الخطة العاجلة للبدء في استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى ضمن خطة الدولة لاستصلاح 4 مليون فدان.

أوضح مغازي بأن 90% من الاحتياجات الفعلية لري المليون فدان مصدرها الوحيد هو المياه الجوفية مما يتطلب حفر العديد من الآبار بعدة مناطق مختلفة موزعة على أنحاء الجمهورية وبأعماق مختلفة طبقا لمناسيب الخزانات الجوفية بهذه المناطق ..مشيرا بأن جميع الشركات المتخصصة في مجال حفر الآبار الجوفية الموجودة داخل جمهورية مصر العربية ليس لديها القدرة على الوفاء بتنفيذ جميع هذه الآبار في الفترة الزمنية المحددة ؛ لذا فإن الأمر تطلب إسناد عمليات حفر الآبار بالاتفاق المباشر إلى وزارة البترول من خلال شركات البترول والتي لها سابقة خبرة في أعمال حفر الآبار الجوفية وخاصة الآبار العميقة.

وأشار وزير الرى أنه سيتم توقيع اتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البترول يوم الأحد القادم ، تتضمن قيام وزارة البترول والثروة المعدنية ، من خلال الجهات التابعة لها ، بتنفيذ 240 بئر جوفي بأعماق تصل إلى 1000 متر بتكلفة حوالى 800 مليون جنيه على مدى 18 شهراً وذلك نظرآ للحاجة الملحة ونزولا على مقتضيات الضرورة الإقتصادية والإجتماعية لتنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان كمرحلة أولى على وجه السرعة.