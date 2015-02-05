أخبار عاجلة

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بروتوكول تعاون بين الري والبترول لحفر 240 بئرًا بتكلفة 800 مليون جنيه

Google+ Print
بروتوكول تعاون بين الري والبترول لحفر 240 بئرًا بتكلفة 800 مليون جنيه بروتوكول تعاون بين الري والبترول لحفر 240 بئرًا بتكلفة 800 مليون جنيه

 

هيئة البترول

صرح الدكتور حسام مغازى  -وزير الموارد المائية والري- بأن وزارة الرى بصدد تنفيذ أعمال حفر عدد 240 بئر جوفي بتكلفة 800 مليون جنيه، بالتنسيق والتعاون مع وزارة البترول، وذلك تنفيذآ لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في إطار الخطة العاجلة للبدء في استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى ضمن خطة الدولة لاستصلاح 4 مليون فدان.

أوضح مغازي بأن 90% من الاحتياجات الفعلية لري المليون فدان مصدرها الوحيد هو المياه الجوفية مما يتطلب حفر العديد من الآبار بعدة مناطق مختلفة موزعة على أنحاء الجمهورية وبأعماق مختلفة طبقا لمناسيب الخزانات الجوفية بهذه المناطق ..مشيرا بأن جميع الشركات المتخصصة في مجال حفر الآبار الجوفية الموجودة داخل جمهورية العربية ليس لديها القدرة على الوفاء بتنفيذ جميع هذه الآبار في الفترة الزمنية المحددة ؛ لذا فإن الأمر تطلب إسناد عمليات حفر الآبار بالاتفاق المباشر إلى وزارة البترول من خلال شركات البترول والتي لها سابقة خبرة في أعمال حفر الآبار الجوفية وخاصة الآبار العميقة.

وأشار وزير الرى أنه سيتم توقيع اتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البترول يوم الأحد القادم ، تتضمن قيام وزارة البترول والثروة المعدنية ، من خلال الجهات التابعة لها ، بتنفيذ 240 بئر جوفي بأعماق تصل إلى 1000 متر بتكلفة حوالى 800 مليون جنيه على مدى 18 شهراً وذلك نظرآ للحاجة الملحة ونزولا على مقتضيات الضرورة الإقتصادية والإجتماعية لتنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان كمرحلة أولى على وجه السرعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية

مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية

مساء dmc - مجدي طلبة: الرئيس السيسي فرصة يجب على الشعب المصري أن يستغلها يلقي قبول غير مسبوق

مساء dmc - مجدي طلبة: الرئيس السيسي فرصة يجب على الشعب المصري أن يستغلها يلقي قبول غير مسبوق

مساء الأنوار: شارك برأيك .. من هو أفضل هدف للأسبوع الـ 23 من الدوري المصري

مساء الأنوار: شارك برأيك .. من هو أفضل هدف للأسبوع الـ 23 من الدوري المصري