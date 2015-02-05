في دربي القناة.. ريكاردو يسعى لإنقاذ عنقه أمام المصري

يقام مساء الخميس دربي القناة بين الإسماعيلي والمصري في إطار الجولة 20 من الدوري، في مباراة قد تعيد الدراويش لسكة الانتصارات مرة أخرى، أو يواصل فيها الفريق البورسعيدي نتائجه الطيبة مؤخرا.

الإسماعيلي الذي ظهر بوضوح مدى تأثره سلبا برحيل المهاجم جون أنطوي إلى جانب غياب القائد حسني عبد ربه للإصابة، يبحث عن الفوز الذي لم يتحقق في آخر ثلاثة لقاءات بالدوري، فجميعها انتهى بالتعادل.

بينما المصري مع مدربه الإسباني خوان ماكيدا استعاد التوازن مرة أخرى بعد الخروج من كأس مصر والخسارة برباعية أمام وادي دجلة، بالفوز على الاتحاد في الوقت القاتل ثم هزيمة الرجاء 3-2.

الفارق بين الناديين نقطة وحيدة في جدول الترتيب، إذ يتواجد الدراويش في المركز الثامن بـ28 نقطة، والمصري يحتل المركز الـ11.

إدارة الإسماعيلي جددت الثقة في المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو بعد سلسلة من النتائج السلبية متبوعة برحيل أنطوي الذي سجل ثلاثة أهداف أمام المصري في آخر ثلاث مباريات جمعت بين الفريقين.

لكن في الوقت نفسه، ذكرت الإدارة أن مباراة المصري ستكون الحاكمة في مستقبل ريكاردو مع الدراويش.

والمصري لم يفز على الإسماعيلي منذ نوفمبر 2010، إذ بعد تلك المباراة تعادل الناديين ثلاث مرات وفاز الدراويش مرتين.

لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل 2-2، بعد أن أنهى الإسماعيلي الشوط الأول متقدما في النتيجة بفارق هدفين.

وسيقود الإسماعيلي في هذه المباراة الحارس المخضرم عصام الحضري بعدما أعطي شارة القيادة من قبل الجهاز الفني بسبب إصابة عمرو السولية.

بينما يقود المصري النجم المتألق بقوة في المباراة الأخيرة عاشور الأدهم الذي أحرز أول هدفين له هذا الموسم في مرمى الرجاء من تسديدتين رائعتين.