أخبار عاجلة

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور… سكرتير عام الأقصر يجتمع بلجنة السكان

Google+ Print
بالصور… سكرتير عام الأقصر يجتمع بلجنة السكان بالصور… سكرتير عام الأقصر يجتمع بلجنة السكان

طالب اللواء عادل مهران سكرتيرعام محافظة الأقصر بالعمل على تشكيل لجنة لحصر المنشآت والفئات المستهدفة للسكان والعقارات على أن ينتهى هذا الحصر بنهاية العام المقبل.

جاء ذلك اجتماعه بأعضاء اللجنة العليا للتعداد والسكان لشرح الأدوار المطلوبة للمعنين منهم من التنفيذين وتوجيهم لأدوارهم ، والاستماع لمطالبهم.

وكان قد صدر وزارى رقم 684 لسنة 2014 ، بتشكيل لجنة لجرد السكان والمساكن والمنشآت حتى عام 2016 ، والتى سيقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء، وتختص اللجنة بدعم الأعمال العاجلة للتعداد، وتلتزم بتوفير العمالة المطلوبة ، وتوفير قاعات التدريب، ومساعدة التنفيذين فى انجاز أعمالهم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا