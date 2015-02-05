بالصور… سكرتير عام الأقصر يجتمع بلجنة السكان

طالب اللواء عادل مهران سكرتيرعام محافظة الأقصر بالعمل على تشكيل لجنة لحصر المنشآت والفئات المستهدفة للسكان والعقارات على أن ينتهى هذا الحصر بنهاية العام المقبل.

جاء ذلك اجتماعه بأعضاء اللجنة العليا للتعداد والسكان لشرح الأدوار المطلوبة للمعنين منهم من التنفيذين وتوجيهم لأدوارهم ، والاستماع لمطالبهم.

وكان قد صدر وزارى رقم 684 لسنة 2014 ، بتشكيل لجنة لجرد السكان والمساكن والمنشآت حتى عام 2016 ، والتى سيقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء، وتختص اللجنة بدعم الأعمال العاجلة للتعداد، وتلتزم بتوفير العمالة المطلوبة ، وتوفير قاعات التدريب، ومساعدة التنفيذين فى انجاز أعمالهم.