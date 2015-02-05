أسقف الكلدان بمصر يشارك فى رسامة مطرانين ببغداد

يسافر الخور أسقف فيليب نجم أسقف إيبارشية القاهرة للكلدان الكاثوليك اليوم إلى العراق للمشاركة فى رسامة مطرانين بكاتدرائية ماريوسف ببغداد ،بحضور البطريرك ساكو بطريرك بابل على الكلدان وعدد من أساقفة الكلدان فى العالم.

وأوضح نجم فى تصريح خاص لوكالة أونا أن المطرانين هم عمانويل شليطة راعى كنيسة ماريوسف ،والآخر باسيليوس ياكدو راعى كنيسة الله بأمريكا وسيتم رسامتهما لمعاونة البطريرك فى بغداد.

ولفت المطران نجم إلى أن هذه تعطى علامة ورجاء لاستمرار عمل الكنيسة فى رسالتها الرعوية حتى فى بلاد بها مناطق مثل الموصل والتى يسيطر عليها داعش وقال “نأمل أن يأتى اليوم الذى تحرر فيه الموصل ويعود أهلها لأرضهم مرة أخرى “.