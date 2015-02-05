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باولو كويلو عن مقتل الطيار معاذ الكساسبة: أين مغردو شارلي إيبدو؟

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أدان الكاتب البرازيلي المعروف، باولو كويلو،  إعدام داعش للطيار الأردني معاذ الكساسبة.

وقال كويلو في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “للأسف كنت محقاً، أعدم قبل 20 يوماً، ليبارك الله روح الطيار الأردني معاذ الكساسبة”.

وكان الكاتب البرازيلي توقع في تغريدة سابقة نشرها في 1 فبراير استشهاد الطيار على أيدي أعضاء التنظيم.

وقارن الكاتب بين الهجوم الإرهابي الذي استهدف صحيفة “شارلي إيبدو”، وإعدام الطيار الأردني، متسائلاً عن الملايين التي غردت “كلنا شارلي”، ولم تغرد الآن “كلنا معاذ”.

وكان تنظيم داعش، بث أمس الثلاثاء، يظهر حرق الطيار الأردني حياً، في مشاهد وحشية فاقت كل التوقعات.

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