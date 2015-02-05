أخبار عاجلة

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إصابة موظف في حادث تصادم بالوادي الجديد‎

Google+ Print
إصابة موظف في حادث تصادم بالوادي الجديد‎ إصابة موظف في حادث تصادم بالوادي الجديد‎

صورة أرشيفية

 

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من قسم شرطة الخارجة وإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بجوار بنك ناصر ” دائرة قسم شرطة الخارجة “.

وبالإنتقال والفحص، تبين إصطدام السيارة رقم ( 2752 أجرة الوادي ) قيادة المدعو عبد الناصر حسين محمد مرزوق مواليد 1967 مدرس ومقيم الشركة 55 ” دائرة القسم ” بالدراجة البخارية رقم ( 38745 الوادي ) قيادة المدعو محمد إبراهيم سالم 32 سنة موظف بريد الخارجة ومقيم حي الثانوية ” دائرة القسم 

ونتج عـن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية بكسر مضاعف في الساق اليسري وجروح وخدوش بالساعد الايسر ” والحالة العامة متوسطة”وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بأنه عند تقاطع الاشارة، فوجىء بالدراجة تقطع عليه الطريق بالرغم من أن الاشارة كانت مسموح بالسير ولم يتمكن من تفاديها فإصطدم بها، ولم يـؤثر الحادث على سـيولة الحركة المرورية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 947 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا