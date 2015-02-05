إصابة موظف في حادث تصادم بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من قسم شرطة الخارجة وإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بجوار بنك ناصر ” دائرة قسم شرطة الخارجة “.

وبالإنتقال والفحص، تبين إصطدام السيارة رقم ( 2752 أجرة الوادي ) قيادة المدعو عبد الناصر حسين محمد مرزوق مواليد 1967 مدرس ومقيم الشركة 55 ” دائرة القسم ” بالدراجة البخارية رقم ( 38745 الوادي ) قيادة المدعو محمد إبراهيم سالم 32 سنة موظف بريد الخارجة ومقيم حي الثانوية ” دائرة القسم

ونتج عـن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية بكسر مضاعف في الساق اليسري وجروح وخدوش بالساعد الايسر ” والحالة العامة متوسطة”وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بأنه عند تقاطع الاشارة، فوجىء بالدراجة تقطع عليه الطريق بالرغم من أن الاشارة كانت مسموح بالسير ولم يتمكن من تفاديها فإصطدم بها، ولم يـؤثر الحادث على سـيولة الحركة المرورية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 947 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م.