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بدء تلقي طلبات الكشف الطبي للمرشحين للانتخابات البرلمانية بالإسماعيلية

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بدء تلقي طلبات الكشف الطبي للمرشحين للانتخابات البرلمانية بالإسماعيلية بدء تلقي طلبات الكشف الطبي للمرشحين للانتخابات البرلمانية بالإسماعيلية

بدأت، منذ قليل، مستشفى الإسماعيلية العام، في تلقي طلبات الكشف الطبي للمرشحين للبرلمان. 

وتقدم محسن قرقر عن الدائرة الرابعة بأول أوراق للكشف الطبي بالمحافظة وقال أنه حضر منذ الصباح الباكر واستكمل الأوراق اللازمة للكشف الطبي وأنه يخوض الانتخابات لأول مرة لأحساسه بمسئولية المشاركة فى بناء مع الرئيس .

وأوضح أن البرلمان الجديد سيلعب دورًا هامًا فى تاريخ مصر وأنه نقطة فارقة فى تحقيق اهداف الثوريتين 25يناير و30يونيو.

وقال أنه يتمنى أن يكون كل المرشحين على مستوى المسئولية والوعى بخطورة المرحلة التى تمر بها مصر، محذرًا  من تكرار اخطاء وخطايا الماضي وأختيار اشخاص ليس لهم تاريخ فى خدمة الناس أو بلا أى مؤهلات.

وأعلنت مستشفى الإسماعيلية العام على لسان مديرها الدكتور حسين مصطفى، حالة التأهب لاستقبال المرشحين وتحديد منفذ واحد لتلقي طلبات الكشف الطبي وتوقيعه عليهم فى مكان مخصص لهذا الغرض.

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