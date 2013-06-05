موقع “واللا” العبري: ثلاث مجندات إسرائيليات يتعرضن لمحاولة اختطاف‎

تقدمت ثلاث مجندات اسرائيليات بشكوى لشرطة الاحتلال في مدينة الخضيرة، وذلك بادعاء أنهن تعرضن لمحاولة اختطاف من شخصين ذات ملامح عربية حاولا إدخالهن إلى سيارتهما بالقوة، لكنهما فشلا ما جعلهما يهربا بسرعة من المكان.

ووفقاً لما جاء على الموقع الالكتروني فإن شرطة الاحتلال في مدينة الخضيرة قامت على الفور بأعمال تمشيط في مكان الحادث من أجل العثور على السيارة التي تمكن من الفرار بسرعة بعد الحادث، لافتاً إلى أن طائرة مروحية تابعة للشرطة قامت بمساعدة أفراد الشرطة في عملية البحث.

وبحسب سرد المجندات في وصف الحادث “فإن سيارة بها شخصين ذات ملامح عربية وقفت بجنبهن وبدأ راكبيها التحدث معهن، وبعد ذلك حاول أحد الشخصين إدخال إحداهن إلى السيارة إلا أن صديقتيها نجحتا في منع ذلك”.