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العميد: عودة الجماهير = عودة مصر

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العميد: عودة الجماهير = عودة مصر العميد: عودة الجماهير = عودة مصر

يرى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أن عودة الجماهير لملاعب كرة القدم تعتبر مؤشر جيد على انصلاح شتى مجالات الحياة في بشكل عام.

ولم يحسن الاتحاد السكندري استقبال جماهيره في المباراة الأولى التي يحضرها عشاق الأخضر بعد أن تعادل سلبيا مع ضيفه الجونة سلبيا في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وقال العميد في تصريحات لـFilGoal.com عقب اللقاء: "أهم من المباراة ونتيجتها هو عودة الجماهير والتي تعني عودة البلاد لوضعها الأمني والاقتصادي المعتاد".

وأضاف عن نتيجة اللقاء "لا أريد الضغط على اللاعبين، خاصة وأن معظمهم صغير السن، لكني أؤكد بقاء الاتحاد في الدوري الممتاز في الموسم المقبل".

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 في الدوري المصري بعد مرور 20 جولة من المسابقة.

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