كليب مخيب للأمال للفنانة يارا وتنظيم فاشل في حفل إطلاقه

بيروت_علي حلاّل تصوير: ذبيان سعد

أطلقت الفنانة اللبنانية يارا كليب أغنيتها "ما بعرف" في مجمع الـ "city centre" في سينما "Vox" بحضور أهل الصحافة والإعلام وعرابين العمل الشاعر نزار فرنسيس والملحن جان ماري رياشي والمخرج ناصر فقيه.

وصلت يارا إلى مكان الإحتفال عند الساعة السابعة والنصف برفقة الممثل عادل كرم الذي لعب دور البطل في كليبها، و تقمّص عادل دور عازف غيتار، وحافظت يارا على شخصيتها الطبيعية والرومانسية.

شهد مكان الإحتفال فوضى عارمة، وتنظيم فاشل قبل دخول المدعوين إلى صالة السينما. وبعد مشاهدة الكليب انقمست الأراء بين مؤيدين لفكرته، ورافضين رأؤوا أن العمل لم يضف أي جديد ليارا، سوى قيامها برقصة "التانغو" في بدايته.

مخرج الكليب ناصر فقيه قال في كلمة له بعد مشاهدة الكليب والـ"making off" التابع له، أن كليب يارا يعد تجربته الأولى في عالم إخراج الكليبات، ولكن مخرج العمل ناقض نفسه، إذ سبق وأخرج كليب للفنان السعودي سعود أبو سلطان الذي تخرج من برنامج "سوبر ستار" لأغنية "ماشي وين" وفشل وقتها ولم يكرر التجربة، فجاء اختيار يارا لناصر خاطىء جداً، ويبدو بسبب الصداقة التي تربطها بالممثل عادل اختارت ناصر وكانت النتيجة مخيبة للآمال.

وتابع فقيه: ": لم أرفض تصوير عمل يارا بسبب صوتها الخيالي مثل يارا، وهدفي كان إيصال إحساس الأغنية للناس، ولم أرد القيام بتسكير شوارع غامزاً بذلك لإلى كليب الفنانة نوال الزغبي الأخير "ولا بحبك". مضيفا: "الكليب يجب ان يخدم الاغنية وهذا ما أردته".

كذلك لم يسلم عادل من النقد، حيث رأى البعض أن عادل لم يقنع الحضور بتمثيله، كونه آتيا من عالم الكوميديا، ولعبه لدور رومانسي جاء ضعيفاً بعض الشيء، وهناك من رأى أن عادل أتقن دوره على أكمل وجه، وخدم فكرة الكليب. كما شرح عادل أنه الكليب الأول له، ولمن تساءلوا لماذا قام بالتمثيل في كليب يارا فأجاب: "لأنها يارا فقط". وقال لها: " أنت ليس فقط جيدة بالتمثيل، بل أنتظر الفيلم لنرى تمثيلك ومن المرجح أن تتفوقي عليّ"، حيث أعلن طوني كرم أنه من المرجح أن يكون هناك فيلماً يجمع يارا وعادل كتابة واخراج ناصر فقيه تكملة لفكرة الحب التي جمعتهما في الكليب. ولفت مخرج العمل أن يارا تملك قدرات تمثيلية عالية تفوق الكثيرات من الممثلات الموجودات على الساحة، وهي باستطاعتها أن تمثل بعيونها.

بدورها، رحبت "يارا" بالصحافة، وأعربت عن سعادتها بوجودها معها بهذا الاحتفال المميز، وشكرت كاتب وملحن ومخرج الأغنية وكل من ساهم في هذا العمل.

ولم يخلو لقاء عادل ويارا من الغزل ببعضهما البعض حيث قالت يارا له: "يؤبرني جمالك". ليجيبها: "حبيبة قلبي". لتردّ عليه: "فخورة بتمثيلي معك"، كما سألته كيف يراها بالتمثيل: فأجابها: "ممتاز"، فشكرته يارا على دعمه ووجوده معها.

وعن سرّ العلاقة التي تجمع بين يارا وعادل قالت تساءلت يارا: "هل يجب أن نكون على خصام، وليتعلموا المحبة مني ومن عادل". فمازحها عادل بالقول:"بتتزوجيني".

وبعد مشاهدة الكليب لمرتين والـ"making off" الخاص به، انصرفت يارا لإجراء المقابلات الصحافية مع كل الوسائل الإعلامية التي حضرت. وكان لـ"سيدتي نت" لقاء معها أكدت فيه أنها "بصدد التحضير لألبومها الخليجي بعد نجاح ألبومها اللبناني وتستعد لتصوير المزيد منه لتعطيه حقه".

وعن خوفها من أن يسرقها التمثيل من الغناء، قالت: "اشعر ببعض الخوف كونني أحب أن أغني أكثر من التمثيل، ولكن أتمنى أن تكون التجربة جيدة ومدروسة الخطوات".

وعن من تطمح يارا بأداء ديو غنائي بعد قيامها بعدد من الأعمال التي جمهتها بعدد من انجوم، قالت: "أنا أحب فكرة "الديو"، ولا مشكلة عندي في مشاركة أي فنان بعمل جميل وراقي، أصل من خلاله للناس كما تعودوا مني".

يذكر أن الكليب من إنتاج Rooftop وWatari وT Music Production