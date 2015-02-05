خالد يوسف: من يخوض انتخابات البرلمان من رموز ” الوطني” المنحل «معندوش دم»

كشف المخرج خالد يوسف القيادي بقائمة «صحوة مصر» الانتخابية، عن سبب دعمه لـ«صحوة مصر»، قائلًا: «دي القائمة الواحدة التي تضم رموز 25 يناير و30 يونيو، وبها شخصيات أثق في نزاهتهم» .

وأضاف يوسف خلال لقائه على فضائية ” سي بي سي اكسترا” أمس الأربعاء :” أن الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء للأنظمة السابقة، هي أبرز معايير اختيار المرشحين في «صحوة مصر»، مطالبًا من وصفهم بـ«من أفسدوا الحياة السياسية» من أعضاء الحزب الوطني المنحل، بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ” .

> وأكد على أن القائمة لن تتحالف مع من قاموا بتزوير انتخابات 2010 الماضي من أعضاء الوطني، كما أكد على أن الشعب سيسقطهم إذا ترشحوا للانتخابات، متابعًا: «في جزء منهم ما عندوش دم وهيترشح بس الشعب هيسقطه، واللي هينجح منهم عدد ضئيل جدا وبمحض الصدفة».