دورتموند يخسر مجددا على ملعبه ويستقر بالمركز الأخير

(إفي): عاد بروسيا دورتموند لتذيل بطولة الدوري الألماني بعد خسارته الجديدة على ملعبه امام أوجسبورج بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ19.

سجل اللاعب الباراجوائي راؤول بوباديا هدف الفوز لضيوف ملعب سيجنال إيدونا بارك (ق50).

ورغم النقص العددي في صفوف أوجسبورج منذ الدقيقة 64 بعد طرد يانكر، الا أن الفريق الأصفر ظل عاجزا دون التمكن من هز شباك خصمه.

وتعد الهزيمة هي الـ11 لدورتموند في البوندسليجا هذا الموسم، والرابعة على ملعبه، ليواصل فريق المدرب يورجن كلوب إنهياره الغريب ويحل بالمركز الاخير بـ16 نقطة فقط.

أما أوجسبورج فصعد للمركز الرابع بإقتناص النقطة 33.