بالفيديو - ريال مدريد يحسم مؤجلة سيفيليا ويبتعد بالصدارة

حسم ريال مدريد مباراته المؤجلة في الدوري الإسباني أمام سيفيليا لصالحه بعد أن تغلب على ضيفه الأندلسي بهدفين مقابل هدف اليوم الأربعاء.

وقاد الثنائي رودريجيز، جيمس وخيسي فريقهما ريال مدريد للفوز ليبتعد ريال مدريد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن برشلونة أبرز ملاحقيه.

وافتتح جيمس رودريجز أهداف المباراة مبكرا في الدقيقة 12 بعد أن حول عرضية مارسيلو من الناحية اليسرى برأسه داخل شباك سيفيليا.

وخرج راموس وجيمس رودريجز في النصف ساعة الأولى من المباراة بعد تعرضهما للإصابة ليحل ناتشو وخيسي رودريجز بدلا منهما.

وأضاف خيسي الهدف الثاني بعد تمريرة من بنزيمة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 80 قلص إياجو أسباس النتيجة بعد مجهود رائع من زميله فيتولو الذي راوغ أكثر من لاعب قبل أن يمررها لأسباس الذي لم يجد صعوبة في تحويلها للشباك مسجلا الأول لسيفيليا.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 54 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد سيفيليا عند 42 نقطة في المركز الرابع.

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