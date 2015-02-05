وزارة الأوقاف: إعلان الإخوان الجهاد المسلح كشف حقيقتهم

ذكرت وزارة الأوقاف، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الأربعاء، أن «إعلان الإخوان للجهاد المسلح مجرد كشف الحقيقة لطبيعة الجماعة».

وأضاف بيان وزارة الأوقاف أن: «عمليات القتل والتخريب، والاعتداء الممنهج لأشقائنا من أبناء الجيش والشرطة، وعمليات التخريب المستمر لمقدرات الوطن وبناه التحتية، ليست جديدة ولا غريبة على جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المنبثقة عنها أو الموالية لها».

وتابع: «كما أن إعلان هذا التنظيم الدولي الإرهابي للجهاد المسلح، إنما هو مجرد كشف للحقيقة ولطبيعة الجماعة التي حاولت سترها، غير أن ما تلقاه هذه الجماعة من رفض شعبي ودولي جعلها تفقد صوابها وتكشف حقيقتها الدموية الإجرامية التي تتمثل في: إما أن نحكم الشعب وإما أن نحرقه، فهم على استعداد لحرق الأخضر واليابس في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة والسطو على السلطة ولو على جثث كل من سواهم من البشر، لأنهم يشعرون بأنهم فصيل مميز بين المواطنين كما يظن اليهود أنهم شعب الله المختار من بين البشر».