جودة : الكساسبة قضى وهو شامخ كالجبل .. وكل أردني سيكون داهسا على داعش قريبا

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني ناصر جودة ، على أن الأردن أثبت اليوم بكل مكوناته ومقوماته وبأبنائه وبناته بأنه عصي على كل من كان يريد أن يضعفه أو يحاول اختراقه .. قائلا “إن المجرمين القتلة الوحوش الذين أقدموا على إعدام الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة حاولوا أن يحققوا هدفا وهو أن يهتز الأردن إلا أنهم فشلوا في ذلك” .

وأضاف جودة – في مقابلة مع التلفزيون الأردني مساء أمس الأربعاء –”صحيح أن مشاعر الناس في المملكة اهتزت ، إلا أن الأردن لم ولن يهتز تجاه أية صعوبات أو تحديات” .. منوها في الوقت ذاته بأن الشهيد الكساسبة الذي يعد نسرا من نسور سلاح الجو الملكي الأردني قضى وهو شامخ كالجبل كشموخ الأردن والأردنيين والهاشميين .

وحول تصريحات والد الشهيد الكساسبة .. قال جودة “إننا عندما وصلنا إلى الأردن وسمعنا كلامه وجدناه كلاما طيبا ومؤثرا ، فهو رغم كونه أبا إلا أنه تحدث كأردني وكوطني وكمنتمي وكشخص يريد أن يوحد الأسرة الأردنية التي يرأسها ويقودها الملك عبدالله الثاني”.

وأضاف “إن هذه المحنة التي ألمت بنا جميعا زادتنا عزما وقوة وإرادة وكانت هناك رسائل مؤزارة ودعم وأخوة وصداقة من كافة أنحاء العالم” ، مؤكدا على أن الأردن محترم من قبل دول كل العالم بفضل القيادة الهاشمية ومكانة الملك عبدالله الثاني ليس في المنطقة فحسب ولكن في العالم أجمع ولا يوجد للأردن مشكلة مع أية دولة فهو يعبر عن موقفه بكل وضوح وصراحة وبكل حزم عندما يتطلب الأمر ذلك .

وحول كيفية تلقي العاهل الأردني لنبأ استشهاد الكساسبة خلال زيارته للولايات المتحدة .. قال جودة “عندما وصلنا هذا النبأ المروع ، تجلت في شخص الملك هدوء القائد وروية الحكيم وحكمة الأب ، فهو كإنسان وإنسانيته معروفة للجميع تأثر ولكن في نفس الوقت هو أب لأسرة وملك للأردن وقائد للمسيرة يمدنا بالعزم والمعنوية علاوة على أنه كان يتابع هذه القضية على مدار الساعة” .

وأضاف “لقد انهالت الاتصالات من كل قادة العالم على الملك عبد الله الثاني خلال زيارته لواشنطن ، كما تلقيت بصفتي وزيرا للخارجية عشرات الاتصالات من وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية والأجنبية عبروا خلالها عن صدمتهم لهذا العمل الوحشي ، حيث أكدوا على مكانة الأردن واحترامهم الكبير وتقديرهم للقوات المسلحة خاصة صقور ونسور سلاح الجو الملكي”.

وتابع “أصبح واضحا الآن لكل من كان يشكك سواء كان خارج الأردن أو فئة قليلة داخله بأن هذه هي حربنا ونحن مستمرون فيها .. كما أن عزمنا وتصميمنا لا يلين .. فهؤلاء المجرمون يستهدفون الأردن منذ سنوات وليس من أيام أو أشهر .. ومن كان لم يعرف العدو أصبح يعرفه .. ومن كان يشك في يوم ما بأن هذا التنظيم إرهابي قاتل يتعامل بوحشية .. أصبح واضحا وجليا للجميع..ومن كان يشك بعزم الأردنيين وتصميمهم فإن الجواب سيأتي” ، قائلا “كل أردني سيكون داهسا على داعش قريبا”.

أ ش أ