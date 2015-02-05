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بالصور والفيديو - صلاح يصل إيطاليا وسط استقبال حافل

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بالصور والفيديو - صلاح يصل إيطاليا وسط استقبال حافل بالصور والفيديو - صلاح يصل إيطاليا وسط استقبال حافل

وصل محمد صلاح جناح تشيلسي المعار لفيورنتينا إلى مدينة فلورنسا تمهيدا لبدء مشواره مع الفريق الإيطالي.

وانتقل صلاح على سبيل الإعارة من تشيلسي إلى الفيولا حتى نهاية الموسم، مع إمكانية تمديد الإعارة لموسم جديد.

واستقبلت مجموعة من جماهير فيورنتينا لاعبها المصري الجديد فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام.

من المنتظر أن يتم تقديم لاعب المقاولون العرب وبازل السابق بقميصه الجديد رقم 74 للإعلام يوم الخميس.

شاهد صور وصول صلاح لإيطاليا

 

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