نصير شمة: الموسيقى لا تخلق متطرف و “فضل شاكر” حالة شاذة‎

أكد الفنان العراقى وعازف العود نصير شمة، أن الموسيقى يستحيل أن تخلق شخص متطرف ، أو قاتل، لافتاً أن الفنان فضل شاكر، يعتبر حالة شاذة.

> وأضاف “شمة” خلال حواره على فضائية دريم2، مساء أمس الأربعاء :”أنه لا يحب السياسة، ولا العمل السياسي، مؤكداً أنه بعد حرب الخليج الثانية شعر أنه كبر 100 سنة ” .

وأشار، عازف العود، أن العراق منطقة أطماع لكثير من الدول، لذا تم إستهدافها، للقضاء على حضارتها، وأكد “شمة”، أن 90% من مشاكل العراق، ورائها إيران والنظام السوري، لافتاً أنه لا يخشى من قول ذلك، ولا يخشى على حياته، التي يعتبرها ليست بأقل من أي روح عراقية اهدرت.

وطالب “شمة”، الشعب العراقي، بضرورة التوحد، في جسد واحد، وأن يطردوا الدين جانبا، وذلك من أجل الخروج من أزمته، مستشهدا بالآية الكريمة “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”، مؤكدا أن هذا الآية يجب أن تكون شعار فلسفي.