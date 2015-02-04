عبد المنعم العامري يقدم أغنية من أشعار محمد بن راشد آل مكتوم

بيروت - سيدتي نت

أطلق الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري أحدث أغنياته من اللون الغنائي الشعبي الإماراتي، بعنوان "جفني جفا".

الأغنية من تأليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن ألحان الفنان ميحد حمد، وتعاون في توزيعها الموسيقي مع الموزع رائد سامي، فيما قام بتسجيلها وتنفيذها موسيقياً في ستوديوهات "بلاتينيوم" في دبي، مع المهندس صابر قسم الله.

وأعرب العامري الملقب بين جمهوره بـ"الأسطورة"عن فخره الكبير بتقديم أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أغنية "جفني جفا" التي سبق وقدمها الفنان الإماراتي القدير ميحد حمد بصوته خلال مسيرته الغنائية الطويلة.

وقال العامري: "قصيدة "جفني جفا" من القصائد التي كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واضعاً بها أجمل ما يمكن التعبير به عن مشاعر المحبة والعاطفة، وتحمل معاني جميلة جداً في وصف المحبوب، أتشرف جداً أن اضع صوتي عليها وأفتخر بأدائها للعالم أجمع".

وأردف الفنان في حديثه حول الأغنية التي بدأت الإذاعات المحلية والخليجية بعرضها، قائلاً: "دائماً ما أشعر بالسعادة الكبيرة عندما أقدم اللون الغنائي الشعبي الإماراتي والخليجي أو العربي، أنا عاشق لهذه الألوان الموسيقية التي تعكس مدى حضارتنا وفنوننا التي نفتخر بها أمام العالم أجمع"، مضيفاً: "أنا أعشق صوت وأغاني الفنان ميحد حمد، وأسعى دائماً إلى تقديمها في حفلاتي وأغنياتي بالشكل الصحيح لها، وأعتبر نفسي مهما تقدمت في مسيرتي الغنائية والفن الذي أقدمه أنني من جمهور هذا الفنان الذي نفتخر به دائماً وبالأغنيات التي يقدمها وقدمها في السابق".

هذا وسيقدم عبد المنعم العامري أغنية "جفني جفا" الجديدة، إلى جانب أغنية آخرى من أحدث أغانيه الشعبية، على الهواء مباشرة يوم الجمعة المقبل الموافق في 6 شباط\فبراير 2015، عبر قناة سما دبي، ضمن نقل أحداث النسخة الخامسة عشرة من بطولة "فزاع" لليولة للكبار، والنسخة العاشرة من برنامج الميدان 2015، الذي يرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بقلعة الميدان بالقرية العالمية.