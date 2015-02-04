“تواضروس” يعلن مشاركة رؤساء الكنائس الأربعاء القادم ضمن فعاليات أسبوع الصلاة

أكد البابا تواضروس الثاني أن عظته الأسبوعية يوم الأربعاء القادم ستكون ضمن فعاليات أسبوع الصلاة الذي تقيمه كل الكنائس المسيحية في مصر،ويشارك فيه رؤساء الكنائس المسيحية، بالصلاة والترانيم وقراءة الكتاب المقدس,مؤكدا فى محاضرته مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أن الكنائس تصلي خلال هذا الأسبوع من أجل سلام العالم، ومن أجل كل المناطق التي بها صراعات وعنف ومن أجل أن يمنح الله سلامه لكل الناس.

و قدم البابا تأملا فى صوم يونان والذى تصومه الكنيسة هذه الايام ،وقال إنه أكثر صوم محبوب في الكنيسة وأن سفر يونان بالعهد القديم أكثر سفر يقرأ ويتم التأمل فيه، وقصة يونان من القصص الأولى التي تعلم للأطفال.

مضيفا أن يونان ظهر قبل ميلاد السيد المسيح بـ800 سنة وعاش 100 سنة خدم الله فيهم 73 سنة، ويونان تعني “حمامة” واسم والده “أمتاي” وتعني “حقيقي”، وهو النبي الوحيد الذي جعل السفر يحكي قصته وروايته، ويونان النبي الوحيد الذي استخدمه السيد المسيح وتحدث عن وجه الشبه بينهم.

وقال أن الكنيسة جعلت صوم يونان مقدمة للصوم الكبير، ومدته صغيرة 3 أيام وتسبق الصوم الكبير بأسبوعين، وأن عيد يونان يسمى فصح يونان، مشيرا إلى أن قصة يونان فيها الكثير والسفر 4 اصحاحات، أول اصحاحين عن “يونان النبي يهرب من خدمته”، والاصحاحين الثالث والرابع “يونان يتمم خدمته”.

لافتا إلى أن سفر يونان بالكتاب المقدس يكشف عن 4 نوعيات من البشر، الأول “المستهتر والكسول والمتهرب من المسؤولية”، والثاني “من لديه مخافة الله”، والثالث “الأناني الذي يغضب لنجاح الأخرين”، والأخير “الساذج وصاحب النظرة الضيقة”.