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سر صورة هيفا وهبي مع يسرا

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سر صورة هيفا وهبي مع يسرا سر صورة هيفا وهبي مع يسرا

الأربعاء 04-02-2015 16:19

نشرت الفنانة هيفا وهبي منذ أيام صورة لها عبر انستجرام وهي تقوم بتقبيل الممثلة المصرية يسرا، وتساءل الكثيرون عن سر لقائهما خاصة وأن لا صداقة تربط بينهما.
الحقيقة أن يسرا ستشارك هيفا في بطولة مسلسلها الجديد "مريم" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والقصة من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.
جدير بالذكر أن يسرا تواصل حالياً تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين" كما أنها كانت تستعد للمشاركة في مسلسل آخر يعرض في شهر رمضان إلا أن تصويره تعطل وهو ما دفعها للموافقة للعمل مع هيفا.

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