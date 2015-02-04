أنوثة النجمات تكتمل مع قماش الدانتيل

لا يوجد قماش أكثر أنوثة، وجمالاً، ورومانسيّة، من قماش الدانتيل الفاخر. ولذلك، فهو القماش المفضّل لدى مصمّمي الأزياء، كما لدى النساء حول العالم، خصوصاً النجمات من بينهنّ، اللواتي يعمدن إلى اختيار هذا القماش على فساتينهنّ ليزيدهنّ رونقاً وتألّقاً.

وفي كلّ موسم، يقوم مصمّمو الأزياء بتصميم مجموعة كبيرة من القطع المصنوعة من هذا القماش، لنراها بعد ذلك على السجّادة الحمراء وقد اختارتها النجمات لمناسباتهنّ الفاخرة والمميّزة. وهناك الكثيرات من اللواتي اخترن أجمل تصاميم الدانتيل، إن كان على فستان كامل، أو على بعض أجزاء من التصميم، مثل الممثلة Emmy Rossum التي اختارت فستاناً رائعاً من قماش الدانتيل من توقيع Armani Prive، وكذلك الممثلة البريطانية Sienna Miller، التي بدت غاية في النعومة والرقة في فستان رائع من الدانتيل من Burberry، وعارضة الأزياء Candice Swanepoel، التي اختارت فستاناً أبيض من نفس القماش من توقيع Zuhair Murad، فبدا رائعاً عليها، وAngelina Jolie التي تألّقت بفستان باللونين الأسود والأبيض من دار Gucci من هذا القماش الرائع أيضاَ.

ومن المعروف أنّ مصمّم الأزياء Elie Saab هو من أكثر المعجبين بهذا القماش، وتكاد لا تخلو أيّ من مجموعاته من الدانتيل. ومن النجمات اللواتي اخترن الدانتيل لدى Elie Saab: نانسي عجرم، Jennifer Lopez، Sarah Jessica Parker، Lily Collins، وغيرهن..

شاهدنا أيضاً هذا العام هيفاء وهبي، والممثلة دُرّة زروق، ومقدّمة البرامج أنابيلا هيلال، وسيرين عبد النور، وKeira Knightley، و Camila Alves وغيرهن كثيرات ممّن اخترن هذا القماش أيضاً.

ما رأيك بإطلالات النجمات بالدانتيل؟ وهل تعتقدين بأنّه ناسبهنّ جميعاً وجعلهنّ أكثر أنوثة بالفعل؟ شاهدي الصور، وأخبرينا.

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