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بيراهينو ينادي مانشستر يونايتد: أبحث عن تحدي أكبر

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بيراهينو ينادي مانشستر يونايتد: أبحث عن تحدي أكبر بيراهينو ينادي مانشستر يونايتد: أبحث عن تحدي أكبر

أعرب سايدو بيراهينو مهاجم نادي وست بروميتش ألبيون عن ثقته في أن مشجعي فريقه لن يمانعون رحيله لخوض تحدي أكبر إذا ما ساعد الفريق في البقاء بالدوري الإنجليزي.

وست بروميتش يحتل المركز 15 في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المركز 18 والذي يعصف بصاحبه للهبوط في الموسم التالي.

بيراهينو الإنجليزي الجنسية والبوروندي الأصل هو هداف فريقه الموسم الجاري بتسجيله لـ14 هدفا في كل المسابقات يجذب اهتمام مانشستر يونايتد ومدربه لويس فان جال، وذلك بعد تلقيه استدعاء للانضمام للمنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في نوفمبر الماضي.

وتحدث المهاجم الإنجليزي لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "يجب أن أكون في قمة تركيزي خلال الفترة الحالية، وأن أوصل تسجيل الأهداف لإبقاء وست بروميتش في الدوري الإنجليزي".

وأكمل "إذا استطعت إبقاء الفريق في الدوري الإنجليزي وتسجيل الأهداف، فأنا واثق من أن المشجعين لن يمانعون رحيلي وخوض تحدي أكبر".

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