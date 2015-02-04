وزارة الري تقرر حفر 100 عين سطحية جديدة و37 بئر عميق بالوادي الجديد‎

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ان وزارة الري والموارد المائية قررت حفر 100 عين سطحية جديدة و37 بئرا عميقا بالوادي الجديد .

وقال أنه تقرر حفر 100 عين سطحية للشباب بمناطق الداخلة والفرافرة لإقامة مشروعات زراعية تلبي احتياجات المجتمع المحلي، وحفر 30 بئرا للشباب بمناطق الخارجة وبلاط وباريس، وحفر 4 آبار بمنطقة بئر موط ، 3 بجوار بركة الصرف الزراعي للاستفادة بمقومات البركة المائية.

وأضاف أن هذه الآبار والعيون ستسهم في توفير فرص عمل بديلة والتوسع في المساحات المنزرعة بزمام المحافظة بما يخدم التنمية الزراعية بالوادي الجديد .