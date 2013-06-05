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خالد النبوي في حلقة نقاشية عن "فردي" ضمن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

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خالد النبوي في حلقة نقاشية عن "فردي" ضمن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية خالد النبوي في حلقة نقاشية عن "فردي" ضمن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

كتب : فاطمة النشابي منذ 4 دقائق

ينضم النجم خالد النبوي، إلى قائمة السينمائيين المشاركين في فعاليات الدورة الـ 16 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة من خلال حلقة نقاشية على هامش أحداث المهرجان، حيث كشف كل من كمال عبدالعزيز رئيس المهرجان ورئيس المركز القومي للسينما، والسينارست والمنتج محمد حفظي مدير المهرجان، عن إقامة حلقة نقاشية بعنوان حوار مع خالد النبوي، وذلك في يوم الخميس 6 يونيو الحالي الساعة الثالثة مساءً في سينما رينيسانس الإسماعيلية.

ويشارك النبوي في المهرجان من خلال فيلم "فردي"، الذي ينافس على جائزة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، حيث يقدم في الفيلم شخصية عادل إسكندر، وهو مسيحي مصري يتعرض لمزحة ثقيلة من جيرانه المسلمين عبر المصعد الكهربائي في البناية التي يسكن بها. الفيلم من إخراج كريم الشناوي، ومن تأليفه بالاشتراك مع هيثم دبور، ويشارك في التمثيل به خالد بهجت وسيد رجب.

وتبدأ فعاليات المهرجان في الرابع من يونيو، ويُعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1988. وقدم المهرجان الفرصة لصناع الأفلام من كل أنحاء العالم لعرض أفلامهم والتنافس بها في تجمع فريد من نوعه، وبجانب تخصصه الرائد في الأفلام الوثائقية والقصيرة، ضم المهرجان لعدة دورات قسماً خاصاً للأفلام التجريبية، كما أقام مسابقة خاصة لأفلام التحريك والرسوم.

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