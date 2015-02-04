سامح شكري يشارك بمؤتمر “الأمن” في ألمانيا

غادر مطار القاهرة الدولي ،اليوم الأربعاء، سامح شكري، وزير الخارجية، متوجهاً إلى ألمانيا في زيارة تستغرق 4 أيام يشارك خلالها في فعاليات مؤتمر “الأمن”، الذي يبدأ اعماله بعد غد الجمعة بمدينة ميونيخ، لبحث آخر تطورات الأوضاع في الأمنية في مختلف دول العالم.

> ومن المقرر أن يلقي شكري كلمة يتناول فيها رؤية مصر بشأن قضايا المؤتمر، وأهمية التعاون بين دول العالم لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وعدم اقتصار الجهود على تنظيمات معينة، بل يجب أن تشمل كل التنظيمات الإرهابية.