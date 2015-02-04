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بالصور..وفد البنك الدولى يزور أسيوط لتقديم 72 مليون دولار لدعم “الصرف الصحي”

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بالصور..وفد البنك الدولى يزور أسيوط لتقديم 72 مليون دولار لدعم “الصرف الصحي” بالصور..وفد البنك الدولى يزور أسيوط لتقديم 72 مليون دولار لدعم “الصرف الصحي”

استقبل المهندس محمد صلاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط وفد من مسئولى البنك الدولى والشركة القابضة لمتابعة وتقييم الوضع الراهن لمشروعات بخدمة الصرف الصحى.

 وتم مناقشة عدد من المشروعات ببعض المناطق المحرومة من الخدمة بمركزى ( البدارى – اسيوط ( باجمالى (9) قرى وهم المرحلة الاولى مركز البدارى ( قرية النواورة – قرية العتمانية – قرية وادى الشيح ( والمرحلة الثانية بمركز أسيوط ( قرية موشا – قرية ريفا دير ريفا – قرية الزاويا ) بالإضافة إلى قرية النواميس مركز البدارى إاجمالى استثمارات (72)مليون دولار المقدمة من البنك الدولى للانشاء والتعمير فى اطار المتابعة والتقييم لبعض المشروعات والبنية الاساسية المحولة من جهات خارجية (منح او قروض ). 

وتم خلال الاجتماع، مناقشة التحديات والمعوقات التى تواجه تنفيذ المشروع والذى سوف يكون له مرودد ايجابى كبير فى رفع وتحسين الحالة البيئية والصحية للقرى المستهدفة، وضم الوفد الزائر كل من مستر يوشى كوباشى خبير بنية اساسية بالبنك الدولى والدكتور زياد حسانين – خبير بنية اساسية بالبنك الدولى والدكتور احمد عطا – خبير بنية أساسية بالبنك الدولى وطارق بخيت – ريئس وحدة تنفيذ المشروعات بالشركة القابضة والدكتور مجدى عسر المسؤول بوحدة تنفيذ المشروع بالشركة القابضة والمهندس طه الفيل – عضو وحدة تنفيذ المشروع بالشركة القابضة.

وتم عمل عرض تقديمى للزائرين يوضح فكرة مبسطة عن الموارد المائية ونسبة التغطية بالصرف الصحى ومكونات المشروع المزمع تنفيذه،كما تم عمل زيارة موقعية لبعض محطات الصرف الصحى.​

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