دومة يصفق فور سماع حكم المؤبد .. والقاضي : “هديك 3 سنين سجن تاني”

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن على الناشط السياسي، أحمد دومة و229 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء” بالسجن الموؤبد, والزالمهم بدفع 17 مليون عن التلفيات التى حدثت, ومعاقبة 39 حدث بالسجن 10 سنوات .

وصفق دومة فور سماع كلمة المؤبد من القاضى، وحدثت مشادة كلامية بينهما، ورد القاضي قائلا له “أحنا قاعدين فى ميدان التحرير” ” هديك 3 سنين سجن تانى”, وسكت دومة عن الكلام بعدها.

وحضر المحامى المنتدب من نقابة المحامين مع المتهم الأول “أحمد دومة” بالرغم من تحذير نقابة المحامين الحضورمع المتهم بعد إحالة أكثر من محامى فى القضية لمجلس التاديب بالقضاء الأعلى.

وترافع دومة عن نفسه بجلسة اليوم قائلًا، أن الدفاع قدم عدة بلاغات ضد قيادات وأفراد الشرطة، واتهمنا مجموعة تواجدت أعلى اسطح العمارات وقت الاشتباكات يرتدون زى عسكرى وأخرين يرتدون نفس زى افراد الشرطة، ولم يتم التحقيق معهم.

وأضاف دومة، أن هناك عدد كبير من المواطنين قاموا بتصوير هولاء الاشخاص وقت الاحداث، وسأله القاضي هل حرقت المجمع العلمى، فأجاب دومة لا استيطيع أن اقول من أحرق المجمع العلمى ولكن لم أحرقه.

ودفع المحامى بعدة دفوع قانونية ومنها بطلان التحقيقات وانتفاء الركن الجنائى لدى المتهم ودفع بالا وجهة لاقامة الدع،ى الجنائية ولا صحة لاقامتها بمجرد نشرها على الهواء واقصد الحوار مع وائل الابراشى.

وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.