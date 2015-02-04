أحكام من المؤبد الى عشر سنوات للمتهمين في “أحداث مجلس الوزراء “

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، باقى المتهمين في قضية مجلس الوزراء بالحبس من المؤبد إلى عشر سنوات متضامنين مع دومة فى الغرامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدداً من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بمعاقبة أحمد دومة وبالمؤبد ،وإلزامة بدفع مبلغ 17مليون جنية قيمة اتلافات مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمى.