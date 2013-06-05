أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

"استئناف تصوير "كش ملك" رغم الأزمة المالية

Google+ Print
"استئناف تصوير "كش ملك" رغم الأزمة المالية "استئناف تصوير "كش ملك" رغم الأزمة المالية

كتب : هند سعدالدين منذ 2 دقيقة

بالرغم من الأزمة المالية التي يمر بها مسلسل "كش ملك"، وعدم صرف المستحقات المالية لفريق عمل المسلسل، إلا أن كل فريق العمل وعلى رأسهم المخرج حسام عبدالرحمن، مصرين علي تصوير المسلسل، وصوروا أمس بقصر بجمعية أحمد عرابي بطريق الإسماعيلية وهو ديكور بيت رجل الأعمال طلعت سالم، الذي يجسد شخصيته مجدي كامل.

المسلسل تأليف رضا الوكيل وإخراج حسام عبدالرحمن وبطولة سوزان نجم الدين، مجدى كامل، نهال عنبر، وتدور فكرته في إطار اجتماعي سياسي حول مقدمة برنامج "توك شو" تحارب بعض الوزراء ورجال الأعمال الفاسدين قبل ثورة 25 يناير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي