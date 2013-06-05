"استئناف تصوير "كش ملك" رغم الأزمة المالية

كتب : هند سعدالدين منذ 2 دقيقة

بالرغم من الأزمة المالية التي يمر بها مسلسل "كش ملك"، وعدم صرف المستحقات المالية لفريق عمل المسلسل، إلا أن كل فريق العمل وعلى رأسهم المخرج حسام عبدالرحمن، مصرين علي تصوير المسلسل، وصوروا أمس بقصر بجمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية وهو ديكور بيت رجل الأعمال طلعت سالم، الذي يجسد شخصيته مجدي كامل.

المسلسل تأليف رضا الوكيل وإخراج حسام عبدالرحمن وبطولة سوزان نجم الدين، مجدى كامل، نهال عنبر، وتدور فكرته في إطار اجتماعي سياسي حول مقدمة برنامج "توك شو" تحارب بعض الوزراء ورجال الأعمال الفاسدين قبل ثورة 25 يناير.