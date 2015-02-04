زعزوع يوقف17 مركبة سياحية لمدة 3 أشهر ويضع 3 سائقين على القائمة السوداء

قرر وزير السياحة هشام زعزوع، إيقاف عدد 17 مركبة سياحية لمدة 3 أشهر لثبوت قيادتها بواسطة سائق غير مسجل بوزارة السياحة على أن يتم التدرج فى تغليظ العقوبة حال تكرار المخالفة من ذات الشركة، ووضع 3 سائقين بالقائمة السوداء لارتكابهم مخالفات وثبوت تعاطيهم مخدرات وتعمد فصل جهاز محدد السرعة.

يأتي ذلك في إطار حملات التفتيش المفاجئ المتواصلة التي تقوم بها وزارة السياحة على المركبات السياحية من خلال وحدة الفحص الفني المتنقلة وذلك لضبط منظومة النقل السياحي والحد من حوادث الطرق.

كانت حملات التفتيش المفاجئ التي تمت مؤخراً قد استهدفت مدينة الاسكندرية ، ونتج عنها فحص عدد 23 مركبة سياحية متنوعة ( 5 أتوبيس – عدد 9 مينى باص وميكروباص – عدد 9 ليموزين ) ،وقد أثبتت نتائج الفحص أن 21 سيارة ثبت صلاحيتها السياحية والفنية لمزاولة النشاط ، عدد 2 سيارة وجدت عليها بعض الملاحظات الفنية (غير لائقة فنياً ) .

كما أسفرت نتيجة الفحص أن هناك 6 سائق ثبت التزامهم بالضوابط الموضوعة ومقيدين بسجلات الوزارة ، بينما ثبت مخالفة 17 سائق للضوابط وتراوحت المخالفات ما بين عدم قيد السائق بسجلات الوزارة ،ثبوت تعاطي المخدرات ، فصل جهاز محدد السرعة .

يذكر أن حملات التفتيش المفاجئ التى تقوم بها الوزارة تشمل المدن السياحية المختلفة على فترات متباينة وذلك بهدف ضبط أداء المركبات السياحية بما يحد من حوادث الطرق التى قد تتعرض لها هذه المركبات .