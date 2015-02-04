أخبار عاجلة

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

دومة : حافظنا على مبدأ السلمية ولم نقابل الإعتداءات بالمثل

Google+ Print

unnamed (55)

 

واصل الناشط أحمد دومة، المتهم بالقضية المعروفة اعلاميأ بـ”احداث مجلس الوزراء” دفاعه عن نفسه امام محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، مؤكداً ان لا علاقة له بالإشتراك بحرق المجمع العلمى، أو الإصابات التى لحقت بمجندى الشرطة أو الجيش، أثناء الواقعة.

ودافع دومة، عن ثورة الخامس والعشرين من يناير، واصفاً أياها بالثورة السلمية التى لم تتخذ أبداً مساراً مُسلحاً، متسائلاً: هل يُعقل ان نُقابل وابل الرصاص الذى نتعرض له بباقة من الورود؟ ليستدرك : لكن مع ذلك حافظنا على مبدأ السلمية ولم نقابل تلك الإعتداءات البالغة بالمثل.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.

 

unnamed (56)

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا