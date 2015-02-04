دومة : حافظنا على مبدأ السلمية ولم نقابل الإعتداءات بالمثل

واصل الناشط أحمد دومة، المتهم بالقضية المعروفة اعلاميأ بـ”احداث مجلس الوزراء” دفاعه عن نفسه امام محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، مؤكداً ان لا علاقة له بالإشتراك بحرق المجمع العلمى، أو الإصابات التى لحقت بمجندى الشرطة أو الجيش، أثناء الواقعة.

ودافع دومة، عن ثورة الخامس والعشرين من يناير، واصفاً أياها بالثورة السلمية التى لم تتخذ أبداً مساراً مُسلحاً، متسائلاً: هل يُعقل ان نُقابل وابل الرصاص الذى نتعرض له بباقة من الورود؟ ليستدرك : لكن مع ذلك حافظنا على مبدأ السلمية ولم نقابل تلك الإعتداءات البالغة بالمثل.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.