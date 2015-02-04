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“المحافظين” يطالب وزارة الداخلية بخطة أمنية قوية استعدادًا للانتخابات البرلمانية

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“المحافظين” يطالب وزارة الداخلية بخطة أمنية قوية استعدادًا للانتخابات البرلمانية “المحافظين” يطالب وزارة الداخلية بخطة أمنية قوية استعدادًا للانتخابات البرلمانية

صورة أرشيفية

 

طالب المهندس وائل نوارة رئيس المكتب السياسي لحزب المحافظين، وزارة الداخلية بضرورة أن يتم وضع خطة أمنية قوية لبعض المناطق التي تشهد تجمعات للجماعة الإرهابية في محافظات جمهورية العربية، وذلك أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية وتوجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح نوارة، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه من المتوقع أن تقوم الجماعات الإرهابية باستغلال الموقف والقيام بأعمال تخريبية، مضيفا أن حذر التجوال في سيناء لن يعوق العملية الانتخابية وخاصة أنه يتم تطبيقه ليلا، بالإضافة إلي أن تلك المنطقة تتميز بأن أعداد الناخبين قليلة وبالتالي سيتم الإجراء الانتخابات بشكل طبيعي.

وأشار رئيس المكتب السياسي للحزب، إلي أنه يجب أن يكون هناك تكثيف للحراسة في تلك المنطقة وحماية الناخبين واللجان الانتخابية.

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