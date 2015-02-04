النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لجثة مُسن لقى مصرعه على يد نجله بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، استعجال تقرير الطب الشرعى لجثة مسن لقي مصرعه على يد نجله بعزبة الهجانة.

تلقى المقدم عمرو إبراهيم رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بإحدى الشقق بمنطقة عزبة الهجانة، ووقوع قتيل، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتم العثور على جثة عجوز ملقاة على الأرض وبها العشرات من الطعنات.

ودلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهم وكما أنه يعانى من حالة نفسية، تم ضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت احالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.